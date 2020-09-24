Возле колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве произошли столкновения полиции со студентами, которые утверждают, что их хотят выдворить на улицу. Об этом 24 сентября сообщает PavlovskyNEWS

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