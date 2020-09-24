Отмечается, что в результате стычек есть пострадавшие. По предварительным данным, в колледж пришли представители Министерства образования. Однако студенты выступили против их визита. В конфликт вмешались сотрудники полиции.
«На помощь учащимся пришли родители и ветераны АТО. Студенты колледжа утверждают, что представители Министерства образования хотят "выдворить их на улицу". Противостояние продолжается», — говорится в сообщении.
Руководство колледжа видит в этом попытку захвата территории. Минобразования говорит про реорганизацию.