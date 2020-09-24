Пока не разрешатся противоречия между разными частями белорусского общества, протесты то под одними, то под другими знаменами будут сменять друг друга, заявил белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

«Замена одних символов, по которым нет единодушия в обществе, на другие, по которым его не больше — это похоже на колесо Сансары. Будет несложно представить через некоторое время массовые протесты под красно-зелеными флагами и венком против властей с бело-красно-белыми и Погоней. Позднее опять, и потом снова наоборот», — уверен Морунов.

Искусствовед рассказал, что эти символики конкурируют более века, и дело тут не в символах, а в претензиях одной части общества к другой.

«Не националисты»: Безпалько объяснил, почему белорусы протестуют под бело-красно-белыми флагами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Морунов предположил, что выходом из символьного спора мог бы стать белый Андреевский крест на красном фоне, но его «раскрутка» задача почти непосильная, а еще сложнее его будет не запачкать в процессе пиара.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Бело-красно-белый флаг был флагом Белорусской народной республики с 1991 года по 1995 год.

На смену ему пришел красно-зеленый флаг, который до сих пор является официальным государственным символом.

Во время Великой Отечественной войны администрация Третьего рейха решила сделать ставку на белорусских коллаборационистов для борьбы с советскими партизанами. Немцы разрешили им использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в 1942 году.