«Замена одних символов, по которым нет единодушия в обществе, на другие, по которым его не больше — это похоже на колесо Сансары. Будет несложно представить через некоторое время массовые протесты под красно-зелеными флагами и венком против властей с бело-красно-белыми и Погоней. Позднее опять, и потом снова наоборот», — уверен Морунов.
Искусствовед рассказал, что эти символики конкурируют более века, и дело тут не в символах, а в претензиях одной части общества к другой.
Одни считают бело-красно-белый флаг нацистским, другие не приемлют красно-зеленое знамя как сталинское.
Морунов предположил, что выходом из символьного спора мог бы стать белый Андреевский крест на красном фоне, но его «раскрутка» задача почти непосильная, а еще сложнее его будет не запачкать в процессе пиара.
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Бело-красно-белый флаг был флагом Белорусской народной республики с 1991 года по 1995 год.
На смену ему пришел красно-зеленый флаг, который до сих пор является официальным государственным символом.
Во время Великой Отечественной войны администрация Третьего рейха решила сделать ставку на белорусских коллаборационистов для борьбы с советскими партизанами. Немцы разрешили им использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в 1942 году.