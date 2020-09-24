Почти 40% украинцев убеждены, что после местных выборов ситуация в их общинах не изменится. Об этом 24 сентября говорится в результатах опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Отвечая на вопрос о положении страны после выборов, 41% респондентов поддержали мнение о том, что ничего не изменится. Также отмечается, что 29% выразили уверенность в изменениях к лучшему.

Доля тех, кто ожидает изменений к худшему, в обоих случаях не превышает 5%.

Исследование проходило с 14 по 19 августа во всех регионах Украины методом интервью. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.