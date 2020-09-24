«Тридцать восемь процентов опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в общинах, однако 34% считают, что выборы изменят положение дел в их общинах к лучшему», — говорится в опросе.
Отвечая на вопрос о положении страны после выборов, 41% респондентов поддержали мнение о том, что ничего не изменится. Также отмечается, что 29% выразили уверенность в изменениях к лучшему.
Доля тех, кто ожидает изменений к худшему, в обоих случаях не превышает 5%.
Исследование проходило с 14 по 19 августа во всех регионах Украины методом интервью. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.