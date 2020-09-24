Киевский режим отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии вопреки состоявшейся инаугурации.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации», — говорится в заявлении МИД.

«Остановите своих безумных политиков». Главное за неделю в Украине и Белоруссии
«Остановите своих безумных политиков». Главное за неделю в Украине и Белоруссии
© AFP, Alik KEPLICZ
В нем также отмечается, что «призванные угодить модным трендам заявления звучат от представителя правительства соседнего государства, которое Беларусь искренне и бескорыстно поддерживает, заняв абсолютно независимую и самостоятельную позицию».

По мнению Минска, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает самостоятельность в принятии решений важной.

Несмотря на все вышеперечисленное, Белоруссия продолжит поддерживать братский украинский народ, говорится в заявлении МИД Белоруссии.