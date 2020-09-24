Министерство иностранных дел Белоруссии осудило заявления украинских властей о внутриполитической ситуации в республике, сообщает РИА Новости 24 сентября

Киевский режим отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии вопреки состоявшейся инаугурации.

«Особое удивление вызывает поведение наших украинских соседей, которые уже даже не пытаются закамуфлировать несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений якобы со своими "продвинутыми" оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации», — говорится в заявлении МИД.

«Остановите своих безумных политиков». Главное за неделю в Украине и Белоруссии © AFP, Alik KEPLICZ

По мнению Минска, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не считает самостоятельность в принятии решений важной.

Несмотря на все вышеперечисленное, Белоруссия продолжит поддерживать братский украинский народ, говорится в заявлении МИД Белоруссии.