По словам Морунова, если сравнивать суперпрезидентскую Республику Беларусь с классическим президентским вариантом, как в России или во Франции, то у Лукашенко почти «царский абсолютизм».
«Резкий переход к президентско-парламентской форме сам по себе может нести риск потери устойчивости всей государственной системы. Эдакий прыжок через ступеньку. Парламент потенциально получит полномочия, к которым он объективно не готов», — сказал Морунов.
При почти полном отсутствии партийной системы резкая передача полномочий депутатам может привести к тому, что парламент получится образца Госдумы или Верховной Рады 1990-х годов.
Некомпетентность этого образования приведет к новому усилению позиций президента. То есть получается замкнутый круг, подытожил эксперт.
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Согласно Конституции, Белоруссия является унитарным демократическим социальным правовым государством. Форма правления — президентская республика.
По оценке британской компании Economist Intelligence Unit, которая ежегодно публикует так называемый индекс демократии для 167 стран мира, в Белоруссии действует авторитарный режим.