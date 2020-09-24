Сейчас Белоруссия — пример «царского абсолютизма», но резкий переход к президентско-парламентской форме правления крайне рискованный: парламент не готов к новым полномочиям, заявил белорусский искусствовед Александр Морунов в интервью изданию Украина.ру

По словам Морунова, если сравнивать суперпрезидентскую Республику Беларусь с классическим президентским вариантом, как в России или во Франции, то у Лукашенко почти «царский абсолютизм».

«Резкий переход к президентско-парламентской форме сам по себе может нести риск потери устойчивости всей государственной системы. Эдакий прыжок через ступеньку. Парламент потенциально получит полномочия, к которым он объективно не готов», — сказал Морунов.

При почти полном отсутствии партийной системы резкая передача полномочий депутатам может привести к тому, что парламент получится образца Госдумы или Верховной Рады 1990-х годов.

«Непредсказуемая лажа»: Морунов назвал варианты развития белорусских событий в обход конституционной реформы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

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Согласно Конституции, Белоруссия является унитарным демократическим социальным правовым государством. Форма правления — президентская республика.

По оценке британской компании Economist Intelligence Unit, которая ежегодно публикует так называемый индекс демократии для 167 стран мира, в Белоруссии действует авторитарный режим.