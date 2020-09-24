Казахстанский эксперт сказал, почему на самом деле бизнесмен Сейсембаев поссорился с властью

Некоторое время назад известный казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев заявлял, что вынужден был покинуть страну. Видимо, на него действительно оказывалось какое-то давление. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: Не факт, что бизнесмен Сейсембаев надолго задержится в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимиром Зеленским и заявил, что займется реформами на Украине.

Однако, отметил эксперт, этот вопрос так или иначе был решен, Сейсембаев вернулся в Казахстан, и в публичной плоскости никаких конкретных фамилий, которые мешают его деятельности, он не называл.

«Сейсембаев — мощная фигура, которой тяжело спрятаться под ковром и там, как бульдог, с кем-то грызться. Он уже сделал свой выбор, когда стал общественной фигурой. Он у нас неформатная фигура для основной массы бизнесменов, которая старается не лезть в публичные дела и лишний раз не высовываться», — указал Полетаев.

Политолог не может однозначно сказать, есть ли у Сейсембаева сейчас разногласия с действующей властью.

По его мнению, возможно, кто-то из каких-то высокопоставленных фигур недолюбливает бизнесмена за его открытость и какие-то критические высказывания, но в публичном пространстве этого вообще не чувствуется.

Вряд ли визит Сейсембаева в Украину обусловлен какой-то боязнью или побегом, скорее всего, он пытается реализовать себя на каком-то ином поприще, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.