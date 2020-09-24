Форум регионов, по словам белорусского посла, планировался как центральное событие в двустороннем формате, и на его подготовку затрачено большое количество сил и ресурсов.
Были приглашены главы всех украинских регионов, лидеры компаний, от большинства уже получили подтверждения участия.
Форум должен был посетить и президент Украины Владимир Зеленский.
«Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год. Фактически перечеркнута совместная подготовительная работа. Пострадают в первую очередь экономики наших стран, межрегиональные связи и между простыми людьми. Разрушать легко, созидать намного труднее», — заявил Сокол.
По его словам, белорусской стороне придется продолжить общение напрямую с городами, сельсоветами и представителями бизнеса, раз Украина поставила отношения двух стран «на паузу».
Первый Форум регионов прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй — в октябре 2019 года в украинском Житомире.