Украинский политолог Руслан Бортник считает, что бывшая первая леди страны Марина Порошенко имеет неплохие шансы стать серьезным политиком. Об этом 24 сентября он рассказал в комментарии «Голос.ua»

Не плачь, Марина! Порошенко отправил свою жену в большую политику © Facebook, PoroshenkoFoundation

Также политолог не исключил, что экс-президент и депутат Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко может быть изолирован от политики. По его мнению, он вынужден будет эмигрировать или его посадят. Поэтому он не исключил, что Марина Порошенко может стать преемником своего мужа в большой политике.

Ранее партия «Европейская солидарность» выдвинула Марину Порошенко первым номером в списке кандидатов на выборах в столичный горсовет. При этом партия не стала выдвигать своего представителя на мэрских выборах, ограничившись поддержкой действующего главы Киева Виталия Кличко.