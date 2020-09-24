«Не исключаю. Давайте вспомним историю с Биллом и Хиллари Клинтон. Марина — достаточно умный и амбициозный человек. Ей не всегда было комфортно с Петром Алексеевичем. Вся эта ситуация может подтолкнуть ее к политической карьере. Особенно, если опыт депутатства в Киевсовете окажется успешным», — заявил он.
Также политолог не исключил, что экс-президент и депутат Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко может быть изолирован от политики. По его мнению, он вынужден будет эмигрировать или его посадят. Поэтому он не исключил, что Марина Порошенко может стать преемником своего мужа в большой политике.
Ранее партия «Европейская солидарность» выдвинула Марину Порошенко первым номером в списке кандидатов на выборах в столичный горсовет. При этом партия не стала выдвигать своего представителя на мэрских выборах, ограничившись поддержкой действующего главы Киева Виталия Кличко.