В НБУ отметили, что валютная политика нашего государства остается неизменной. На формирование курса влияет рынок, а Нацбанк сглаживает чрезмерные колебания, когда это нужно.
Недавно регулятор возобновил продажу валюты на рынке, чтобы сгладить колебания курса. Избыточного давления на национальную валюту пока нет, утверждают в Нацбанке.
Согласно прогнозам, в следующие два месяца предложение валюты должно возрасти, на это повлияют продажи аграриев, говорится в пресс-релизе.
23 сентября Нацбанк Украины опять ослабил официальный курс гривны. Теперь он находится на отметке 28,20 грн за доллар, который показал максимум с начала 2020 года.
По прогнозам аналитического центра "Альпари", в ближайшую неделю доллар еще больше вырастет к гривне, превысив планку в 28,50 грн.