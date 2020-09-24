Ослабление украинской нацвалюты в текущем месяце обусловлено повышенным спросом импортеров на валюту, сообщила пресс-служба Национального банка Украины 24 сентября

В НБУ отметили, что валютная политика нашего государства остается неизменной. На формирование курса влияет рынок, а Нацбанк сглаживает чрезмерные колебания, когда это нужно.

Недавно регулятор возобновил продажу валюты на рынке, чтобы сгладить колебания курса. Избыточного давления на национальную валюту пока нет, утверждают в Нацбанке.

Бешеный принтер НБУ: С начала года напечатано на треть больше гривен, чем за весь прошлый © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

23 сентября Нацбанк Украины опять ослабил официальный курс гривны. Теперь он находится на отметке 28,20 грн за доллар, который показал максимум с начала 2020 года.

По прогнозам аналитического центра "Альпари", в ближайшую неделю доллар еще больше вырастет к гривне, превысив планку в 28,50 грн.