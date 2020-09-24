Известные российские музыканты собирались провести «Партизан-фест» в одном из клубов Москвы в поддержку противников Александра Лукашенко, однако мероприятие в итоге пройдет в интернете. Об этом 23 сентября сообщило радио «Эхо Москвы» на своем сайте

Концерт, участие в котором ранее подтвердили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, солист группы «Тараканы» Дмитрий Спирин и другие, должен был пройти на сцене одного из московских клубов. В пресс-релизе говорилось, что организаторы мероприятия собирались показать, что братские народы России и Белоруссии стоят плечом к плечу за свободу и солидарность. Вырученные от продажи билетов средства должны были пойти в фонд помощи белорусским заключенным. Новые украинские приключения Бориса Гребенщикова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

В итоге концерт пройдет исключительно в формате видеотрансляции в YouTube. СМИ утверждают, что на организаторов якобы было оказано давление, многие концертные площадки отказались проводить данное мероприятие.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа и продолжаются по сей день. Поводом к ним стала убедительная победа Александра Лукашенко на выборах президента республики. Оппозиция не признала своего поражения и вывела людей на улицы.

Свою солидарность с протестующими выразили некоторые деятели белорусского, российского и украинского шоу-бизнеса. При этом противники белорусских властей устраивают травлю тем исполнителям, которые отказываются разделять их точку зрения на происходящее в стране. Так в соцсетях подвергся обструкции певец Николай Басков, который выступил с концертом в Минске. Оппозиционеры пригрозили исполнителю, что больше не пустят его в «свободную Беларусь».

Несмотря на это, российские исполнители, в том числе Басков, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Анита Цой и другие, приняли участие в записи композиции и съемках видеоклипа «Любимую не отдают», названной так по одной из цитат Лукашенко.