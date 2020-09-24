Пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» ранее констатировала консолидированный чистый убыток госкомпании за первое полугодие 2020 года в размере 11,5 млрд грн.
«Минус 11,5 миллиардов грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства», — возмутился Витренко.
Национальная компания, которой бесплатно передали практически все разрешения на добычу газа, подземные хранилища газа, нефтетранспортную систему и прочие активы вместо того, чтобы приносить прибыль, стала убыточной, удивляется он.
При этом Нафтогаз тратил огромные средства на «благотворительность» и самую дорогую рекламу в украинском Forbes, подчеркнул экс-чиновник.
Витренко отметил, что «Нафтогаз» фактически уже долгое время убыточен, однако до последнего времени это удавалось скрывать благодаря деньгам, полученным от «Газпрома» по решению трибунала в Гааге и от транзита российского газа.
Ради собственного пиара руководство «Нафтогаза» скрывало убыточность остальных подразделений компании за общими доходам, к которым эти подразделения имели опосредованное отношение, заявил Витренко.
По его словам, работой с «Газпромом» занимался он со своей командой, но его успехи скрывали для того, чтобы оправдать увольнение из «Нафтогаза».
Витренко прекратил работу в «Нафтогазе» в июле. С ним не стали продлевать контракт, так как его должность исполнительного директора в компании сократили.
Сам он в качестве причин увольнения называл разногласия с главой компании Андреем Коболевым.