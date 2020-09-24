Нынешнее руководство НАК «Нафтогаз Украины» прикрывает собственную некомпетентность словами о мировом кризисе и коронавирусе и манипулирует финансовой информацией, написал в Facebook 23 сентября бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко

Пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» ранее констатировала консолидированный чистый убыток госкомпании за первое полугодие 2020 года в размере 11,5 млрд грн.

«Минус 11,5 миллиардов грн за полгода! Нам эти цифры долго не показывали, задерживая публикацию отчетности в нарушение требований законодательства», — возмутился Витренко.

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При этом Нафтогаз тратил огромные средства на «благотворительность» и самую дорогую рекламу в украинском Forbes, подчеркнул экс-чиновник.

Витренко отметил, что «Нафтогаз» фактически уже долгое время убыточен, однако до последнего времени это удавалось скрывать благодаря деньгам, полученным от «Газпрома» по решению трибунала в Гааге и от транзита российского газа.

Ради собственного пиара руководство «Нафтогаза» скрывало убыточность остальных подразделений компании за общими доходам, к которым эти подразделения имели опосредованное отношение, заявил Витренко.

По его словам, работой с «Газпромом» занимался он со своей командой, но его успехи скрывали для того, чтобы оправдать увольнение из «Нафтогаза».

Витренко прекратил работу в «Нафтогазе» в июле. С ним не стали продлевать контракт, так как его должность исполнительного директора в компании сократили.

Сам он в качестве причин увольнения называл разногласия с главой компании Андреем Коболевым.