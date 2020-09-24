Украина определилась с фильмом, который представит страну на премии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм». Об этом 24 сентября сообщают украинские «Вести»

Отмечается, что в нацотборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино.

«В итоге, по решению членов жюри, на "Оскар" выдвинут драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Комитет также рассматривал лирическую комедию "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и документальную картину "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик», — говорится в сообщении.

«Оскар» уже не тот: актёры и зрители в ужасе от новых правил кинопремии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: участники войны в Донбассе, волонтеры и солдаты ВСУ. Главные роли сыграли — бывший разведчик, участник войны в Донбассе Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки происходили в основном в Мариуполе в январе — марте 2018 года.