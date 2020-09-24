Отмечается, что в нацотборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино.
«В итоге, по решению членов жюри, на "Оскар" выдвинут драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Комитет также рассматривал лирическую комедию "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и документальную картину "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик», — говорится в сообщении.
Фильм «Атлантида» рассказывает о возвращении Донбасса на Украину и о развившейся в этом регионе экологической катастрофе. В картине события развиваются в 2025 году. Территория признана непригодной для проживания.
Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: участники войны в Донбассе, волонтеры и солдаты ВСУ. Главные роли сыграли — бывший разведчик, участник войны в Донбассе Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки происходили в основном в Мариуполе в январе — марте 2018 года.