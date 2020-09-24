В полицию обратился 52-летний депутат Калиновского райсовета (который баллотируется в Калиновской объединенной территориальной общине) и сообщил, что на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого облсовета с кандидатом в депутаты областного совета.
«Между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser», — говорится в материале силовиков.
Свидетелем происшествия стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию, произвел выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль и прекратил потасовку.
Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Правонарушитель задержан. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о хулиганстве. За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.