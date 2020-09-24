«Сегодня у нас среди лидеров по заболеваемости — Днепропетровская область: 298 случая, из которых 242 случая — это сам город Днепр. Проанализировали. У нас нет, в том числе в городе Днепр, вспышек в каком-либо общежитии или на предприятии. Это общее количество людей, заболевших в городе Днепр. И по обращениям мы видим, что в Днепропетровской области и в городе Днепр начинается рост числа заболевших», — заявил он.
Также Степанов отметил, что «не очень сложно провести цепочку» — с точки зрения празднования, проведения массовых мероприятий, которые происходили. Что еще раз говорит, по его мнению, о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавируса.