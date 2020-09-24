Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что число заболевших коронавирусом за сутки в Днепропетровской области выросло из-за празднования Дня города. Об этом 24 сентября он заявил на ежедневном брифинге, который транслировался в YouTube

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