Политика президента Белоруссии Александра Лукашенко, становившаяся последние годы все более прозападной, логично привела к тому, что сейчас происходит в стране, рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью UKRLIFE.TV 22 сентября

Инаугурационный удар. Как Лукашенко научился справляться с переворотами © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

Особенно много специалистов в Белоруссии, работающих на американские предприятия, оказалось в сфере IТ-технологий.

Нередко за такими организациями, говорит Погребинский, стоят антироссийски настроенные силы, которые, помимо обучения компьютерным технологиям, вкладывают в умы своих подопечных и определенные взгляды.

«На протяжении многих лет в Белоруссии, причем с фактического согласия Лукашенко, причем не просто с согласия, а я бы сказал, позитивного отношения ко всем конференциям, которые организовывали грантовые структуры, куда приглашались специалисты в своем большинстве антироссийские. То есть это сознательная политика Лукашенко: демонстрация того, что он не враг Западу», — прокомментировал Погребинский.

«Силовой ресурс не бесконечен». Погребинский о том, чем закончится минский Майдан © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Подтверждение тому — попытка договориться с США о поставках нефти, непризнание Крыма российским.

Лукашенко, считает Погребинский, вел не многовекторную, а «подлую» политику в стиле «ложиться под чужих в надежде выторговать лишний миллиард долларов от своих».