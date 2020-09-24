По словам политолога, Лукашенко создал для молодежи в своей стране все условия для работы на западные компании.
Особенно много специалистов в Белоруссии, работающих на американские предприятия, оказалось в сфере IТ-технологий.
Нередко за такими организациями, говорит Погребинский, стоят антироссийски настроенные силы, которые, помимо обучения компьютерным технологиям, вкладывают в умы своих подопечных и определенные взгляды.
«На протяжении многих лет в Белоруссии, причем с фактического согласия Лукашенко, причем не просто с согласия, а я бы сказал, позитивного отношения ко всем конференциям, которые организовывали грантовые структуры, куда приглашались специалисты в своем большинстве антироссийские. То есть это сознательная политика Лукашенко: демонстрация того, что он не враг Западу», — прокомментировал Погребинский.
В последнее время политика президента Белоруссии, говорит эксперт, стала очень явно прозападной.
Подтверждение тому — попытка договориться с США о поставках нефти, непризнание Крыма российским.
Лукашенко, считает Погребинский, вел не многовекторную, а «подлую» политику в стиле «ложиться под чужих в надежде выторговать лишний миллиард долларов от своих».