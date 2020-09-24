Часть работников Криворожского железорудного комбината (КЖРК) в Днепропетровской области все еще остается под землей, но предприятие готово продолжить переговоры с протестующими только после того, как они поднимутся на поверхность. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба КЖРК

На Днепропетровщине почти 140 шахтеров продолжают подземный протест © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Также отмечается, что администрация предлагала различные варианты повышения зарплаты, подготовила и даже подписала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований.

Администрация КЖРК с 1 сентября повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий.