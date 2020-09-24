«С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ПАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что администрация предлагала различные варианты повышения зарплаты, подготовила и даже подписала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований.
Администрация КЖРК с 1 сентября повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий.