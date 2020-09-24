Промышленность в том виде, в котором она существовала по всему миру, сегодня перестает существовать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец, отвечая на вопрос о будущем промышленности Донбасса

Происходит перестройка всей мировой экономики, при которой гиганты советской промышленности становятся все более и более уязвимыми из-за своей невозможности быстро приспособиться под требования потребителей на рынке.

«Сегодня тренд — это низкосерийное производство качественной продукции, заточенной под интересы потребителя. Такой вид промышленности как крупные металлургические и машиностроительные заводы, которые выпускают один вид продукции, становится все менее и менее востребованным. Поэтому крупные производственные объекты умирают по всему миру, потому что они не способны маневрировать и удовлетворять нишевые потребности, которых в мире становится все больше и больше», — объяснил эксперт.

Поэтому вполне возможно, что возрождение старых гигантов советской индустрии в Донбассе не состоится вовсе, считает Алексей Зубец.

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