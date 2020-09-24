Россия может признать республики Донбасса, но они в этом не нуждаются. Об этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Не благодаря, а вопреки». Копатько о том, насколько Донбасс интегрировался в Россию © РИА Новости, Нина Зотина

При этом политолог подчеркнул, что это решение зависит исключительно от политической воли высшего руководства РФ. Он отметил, что санкционная политика стран Запада против России самодостаточна, то есть действует вне зависимости от того, что делает или не делает Москва.

Таким образом, Денисов считает, что Россия просто должна разработать стратегию, направленную на «собирание русских земель», а российские юристы-международники в контексте международного права смогут подобрать необходимые аргументы.

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