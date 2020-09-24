«Может ли Россия интегрировать эти регионы (ЛДНР — ред.) в свой состав? И мне кажется, это было бы самым честным и самым правильным решением. Не надо никакого признания — нужна интеграция. Эти люди за шесть лет столько натерпелись, что эти полумеры — не очень красиво по отношению к обычным гражданам», — заявил он.
При этом политолог подчеркнул, что это решение зависит исключительно от политической воли высшего руководства РФ. Он отметил, что санкционная политика стран Запада против России самодостаточна, то есть действует вне зависимости от того, что делает или не делает Москва.
Таким образом, Денисов считает, что Россия просто должна разработать стратегию, направленную на «собирание русских земель», а российские юристы-международники в контексте международного права смогут подобрать необходимые аргументы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.