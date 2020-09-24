Украинский актер, участник «Квартала-95» Евгений Кошевой 23 сентября в эфире ICTV заявил, что не возьмет украинского лидера Владимира Зеленского назад в студию после окончания президентской каденции

Зеленский не изменился после того, как стал президентом - Кошевой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он добавил, что сам глава государства не изъявлял желания вернуться на прежнюю работу.

«Нет, он не просился. Я думаю, что не попросится», — сказал Кошевой и высказал мнение, что Зеленскому «и так есть чем заниматься».

Он отметил, что продолжает общаться с Зеленским, с которым его связывает многолетняя дружба, однако пишет сообщения преимущественно вечером, когда глава государства едет домой — чтобы лишний раз не отвлекать.

Рассказывая о том, как «Квартал-95» приглашают выступать на праздниках олигарха Игоря Коломойского, комик со смехом отметил: «Уже давно не приглашает! Нас не приглашают — нас ставят перед фактом… Ну тогда так было».