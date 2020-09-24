«Я знаю, что все там просят… Но нет!» — заявил Кошевой, отвечая на вопрос о возможном трудоустройстве Зеленского в студии после окончания политической карьеры.
Он добавил, что сам глава государства не изъявлял желания вернуться на прежнюю работу.
«Нет, он не просился. Я думаю, что не попросится», — сказал Кошевой и высказал мнение, что Зеленскому «и так есть чем заниматься».
Он отметил, что продолжает общаться с Зеленским, с которым его связывает многолетняя дружба, однако пишет сообщения преимущественно вечером, когда глава государства едет домой — чтобы лишний раз не отвлекать.
Рассказывая о том, как «Квартал-95» приглашают выступать на праздниках олигарха Игоря Коломойского, комик со смехом отметил: «Уже давно не приглашает! Нас не приглашают — нас ставят перед фактом… Ну тогда так было».