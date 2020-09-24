Китай выступает против того, чтобы внешние силы создавали волнения в Белоруссии. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге 24 сентября, передает Sputnik Беларусь

Семь европейских стран не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах 9 августа. После этого Евросоюз в лице главы дипломатии Жозепа Борреля заявил, что не признает результаты выборов.

По словам Вэньбиня, Пекин надеется, что «под руководством президента Александра Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность и спокойствие». При этом дипломат подчеркнул, что Китай уважает выбор, сделанный белорусами, а президентские выборы — внутреннее дело страны.

Официальный Пекин заверил, что поддерживает усилия Минска в стремлении обеспечить суверенитет и нацбезопасность и выступает против того, чтобы «внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе».

Ранее замспикера белорусского парламента Валерий Мицкевич обсудил двусторонние отношения с председателем Комитета по иностранным делам китайского парламента Чжан Есуем и выразил признательность китайской стороне за то, что на международных площадках, включая Совбез ООН, Пекин занимает конструктивную позицию в отношении ситуации в Белоруссии.