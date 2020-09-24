Если Москва увидит стремление и решимость Киева выполнять взятые на себя обязательства безо всяких уловок, прямой диалог президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским будет. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Прямой эфир с Арменом Гаспаряном © Скриншот из видео Украина.ру Владимиром Путиным, но от переговоров с ним хотел бы «большей эффективности».

Но если Киев и дальше будет проводить прежнюю политику, когда Зеленский подписывает итоговое заявление «нормандского саммита», а потом говорит, что якобы ничего не понял, то такие разговоры будут бессмысленными, подчеркнул эксперт.

«У Путина масса других неотложных дел. В том числе на внутреннем контуре. Тратить на это время он точно не будет. Мяч на стороне Киева. Киев должен что-то показать», — пояснил Гаспарян.

По его мнению, Зеленский сейчас пытается заморозить донбасский конфликт со всеми вытекающими для себя серьезными и неприятными последствиями.

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