Ранее Зеленский заявил, что Киев ждет от Москвы решительных шагов для ускорения достижения мира в Донбассе. Он добавил, что иногда обсуждает эти и другие вопросы с Владимиром Путиным, но от переговоров с ним хотел бы «большей эффективности».
Но если Киев и дальше будет проводить прежнюю политику, когда Зеленский подписывает итоговое заявление «нормандского саммита», а потом говорит, что якобы ничего не понял, то такие разговоры будут бессмысленными, подчеркнул эксперт.
«У Путина масса других неотложных дел. В том числе на внутреннем контуре. Тратить на это время он точно не будет. Мяч на стороне Киева. Киев должен что-то показать», — пояснил Гаспарян.
По его мнению, Зеленский сейчас пытается заморозить донбасский конфликт со всеми вытекающими для себя серьезными и неприятными последствиями.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.