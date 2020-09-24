Директор российского Центра политической информации Алексей Мухин сомневается в негативной реакции владельцев донбасских предприятий на приход в регион российских инвесторов, так как большинство этих собственников уже «пустили российские корни». Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Зубец перечислил проблемы, которые достались экономике ЛДНР в наследство от Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Там непонятно уже, украинские ли это олигархи, потому что, насколько я знаю, у крупных собственников, которые действуют на Донбассе, уже давно российские корни… Учитывая всю специфику их ситуации на Украине, нестабильность их положения по условиям отношений между Украиной и Донбассом, понятно, что они вынуждены были переходить под российскую юрисдикцию и пускать здесь корни», — сказал эксперт.

Он добавил, что для России Донбасс — «житница, только что не здравница», так как в перспективе может предложить РФ уголь, природные ресурсы, продукты питания, агропромышленный комплекс.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.