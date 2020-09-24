По словам Мухина, пока Украина тянет с реализацией «Минска-2», Россия явочным порядком интегрирует в свою экономику Донбасс. При этом на вопрос о реакции украинских олигархов на приход в регион российских инвесторов, он отметил, что уже не уверен, каким именно олигархам принадлежат донбасские предприятия.
«Там непонятно уже, украинские ли это олигархи, потому что, насколько я знаю, у крупных собственников, которые действуют на Донбассе, уже давно российские корни… Учитывая всю специфику их ситуации на Украине, нестабильность их положения по условиям отношений между Украиной и Донбассом, понятно, что они вынуждены были переходить под российскую юрисдикцию и пускать здесь корни», — сказал эксперт.
Он добавил, что для России Донбасс — «житница, только что не здравница», так как в перспективе может предложить РФ уголь, природные ресурсы, продукты питания, агропромышленный комплекс.
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