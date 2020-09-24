По словам министра, Украина официально не признала Косово, однако «есть определенные шаги», сделанные навстречу признанию.
В частности, украинские послы в разных странах получили указания признавать паспорта Косово и не ограничивать поездки обладателей такого документа.
Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что ситуация с Косовом не такая же, как в Крыму.
«Для нас нет параллели между этими двумя случаями… В случае с Косовом мы имеем страну, которую признали ряд государств, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией», — пояснил политик.
При этом Боднар неоднозначно ответил на вопрос о возможном признании Косова Украиной, сказав, что его страна выступает за территориальный суверенитет государств.
В то же время портал «Балканський оглядач» уже сообщили о возможном признании Косова Украиной.
Косово как независимое государство признано 116 странами, включая США и большинство стран Евросоюза.
Отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр, Румыния, Россия и Украина.