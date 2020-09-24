Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что украинские послы теперь будут признавать паспорта Косово. Об этом распоряжении МИД политик заявил в интервью албанскому телеканалу RTV Ora 24 сентября

По словам министра, Украина официально не признала Косово, однако «есть определенные шаги», сделанные навстречу признанию.

В частности, украинские послы в разных странах получили указания признавать паспорта Косово и не ограничивать поездки обладателей такого документа.

Сербия-Косово: Европа проигрывает войну за мир на Балканах © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Для нас нет параллели между этими двумя случаями… В случае с Косовом мы имеем страну, которую признали ряд государств, а в случае Крыма речь идет о территории, которая была отобрана силой Россией», — пояснил политик.

При этом Боднар неоднозначно ответил на вопрос о возможном признании Косова Украиной, сказав, что его страна выступает за территориальный суверенитет государств.

В то же время портал «Балканський оглядач» уже сообщили о возможном признании Косова Украиной.

Косово как независимое государство признано 116 странами, включая США и большинство стран Евросоюза.

Отказались признавать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр, Румыния, Россия и Украина.