В Евросоюзе нет единства в вопросе санкций против Белоруссии. Там есть консенсус, что они нужны, есть неприятие президента Александра Лукашенко, но есть и опасение, что жесткое давление вынудит Минск окончательно повернуться в сторону России. Об этом рассказал политолог Александр Носович в комментарии РИА Новости

Ищенко описал, что будет, если Польша одержит геополитическую победу в Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов Жозеп Боррель.

Однако, продолжил эксперт, у Варшавы и Вильнюса словно открылось второе дыхание в той политике, которую там всегда проводили на белорусском направлении.

«Польское и литовское руководство играло роль злых следователей в контактах с Минском. Тактику мягкого вовлечения предпочитали страны Западной Европы и США, а поляки с литовцами делали ставку на белорусскую оппозицию, причем самую радикальную, националистическую и антироссийскую. Вот и пытаются ковать железо, пока горячо: выбивать бюджеты на новые программы по Белоруссии», — пояснил Носович.

Польша и страны Прибалтики продолжат давить на Минск в расчете усилить позиции в НАТО, прогнозирует политолог, но со временем и они успокоятся — по мере ослабления остроты политического кризиса.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.