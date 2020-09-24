Уроженка Донецка, актриса, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила поклонников своей внешностью. Фотографию после рабочего дня артистка опубликовала в Instagram 23 сентября

На снимке 66-летняя Кравченко запечатлена в момент, когда она заходила в микроавтобус. В комментарии к фото актриса написала: «День тяжелый… А как он прошел у вас?».

«Чтобы хоть как-то сохранить здоровье»: звезда «Сватов» рассказала, почему не смотрит запрещенный на Украине ситком © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

«Вот и старость пришла. Раньше ходила, где хотела, теперь куда повезут», «Пусть у вас все наладится», «Тоже нелегко… Вас люблю и обожаю. Крепкого здоровья, благополучия и всегда хорошего настроения».

В 2017 году Госкино запретило показ на территории Украины всех сезонов сериала «Сваты» после высказываний о статусе Крыма актера Федора Добронравова.

Ранее въезд запретили и самим участникам сериала, под ограничение попали несколько человек, в том числе Татьяна Кравченко. Правда, спустя пять лет, в начале 2020 года, артистке снова разрешили посещать Украину.