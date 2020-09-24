В интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов предупредил, что если демократ Джо Байден победит на президентских выборах в США, то это нанесёт удар по китайской политической элите, которая придерживается пророссийской позиции

Эксперт напомнил, что до прихода к власти Си Цзиньпина в течение 30 лет в Китае формировался вместе с США общий кластер интересов, между странами было очень мощное, глубокое взаимодействие.

«Эта проамериканская группа интересов до сих пор занимает значительное количество постов и выступает бенефициаром этого взаимодействия, которое до сих пор на достаточно высоком уровне, поскольку товарооборот составляет около $400-500 млрд, это колоссальные величины», — отметил в интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

По его словам, в случае победы на президентских выборах в США бывшего вице-президента страны демократа Джо Байдена, который выступает за прекращение торговой войны с КНР и политики давления через тарифы, торговая война и разделение экономик двух стран остановится.

«Однако будет нанесён удар по нынешней партийной элите, которая пришла с Си Цзиньпином к власти в 2012 году, потому что она — ярко-выраженная антиамериканская группа. Их позиция будет отодвинута, они представляют, соответственно, и пророссийскую, лояльную России группу, тогда мы потеряем в том числе. Но группа, которая представляется Си Цзиньпином, проармейская, и, судя по всему, она не ставит на Байдена, она предпочитает его поражение, ждет победы Трампа, предпринимает определённые действия и готова к негативному сценарию — когда Байден выиграет — и давлению на Китай», — заявил Вавилов.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность, что Китай хотел бы видеть видеть в Белом доме Байдена. Пасынок бывшего госсекретаря США Джона Керри Кристофер Хайнц был соучредителем частной инвестиционной компании сына бывшего вице-президента Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners, которая в декабре 2013 года заключила сделку на $1,5 млрд не с частной корпорацией, а с правительством Китая, через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.