Перед смертью Агаев был в коме.
Депутат Казбек Тайсаев сказал, что он скончался от последствий коронавируса.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в российском парламенте около 50 из 450 депутатов переболели COVID-19.
Перед смертью Агаев был в коме.
Депутат Казбек Тайсаев сказал, что он скончался от последствий коронавируса.
На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в российском парламенте около 50 из 450 депутатов переболели COVID-19.
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