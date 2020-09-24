Заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат от КПРФ Ваха Агаев умер в возрасте 67 лет. Об этом 23 сентября сообщило РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Депутат Казбек Тайсаев сказал, что он скончался от последствий коронавируса. На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в российском парламенте около 50 из 450 депутатов переболели COVID-19.