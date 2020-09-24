Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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Перед смертью Агаев был в коме.

Депутат Казбек Тайсаев сказал, что он скончался от последствий коронавируса.

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в российском парламенте около 50 из 450 депутатов переболели COVID-19.