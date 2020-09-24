На Украине хотят использовать окурки для строительства домов. Об этом 24 сентября сообщает «Наше Місто»

Зеленский проверил строительство дорог в Харьковской области © пресс-служба президента Украины издания, один из украинских бизнесменов предложил внедрить в стране новую разработку австралийских ученых из университета Мельбурна.

Специалисты заявили, что окурки могут быть полезны в процессе изготовления глиняного кирпича. Разработанный ими план переработки сигарет предусматривает обязательную обработку окурков ультрафиолетовым светом. После очистки от бактерий и запаха их уже можно добавлять в глиняную основу вместе с водой и другими составляющими для производства.

По мнению ученых, дома из окурков будут иметь более низкую теплопроводность. Это поможет снизить потребность в системах кондиционирования воздуха в помещениях.

Ежегодно в мире выбрасывают 65 триллионов окурков, они являются самым распространенным видом мусора.