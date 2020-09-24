Самая конкурентная избирательная кампания ожидается в семи крупных областных центрах Украины, а в Днепре и Запорожье они могут стать самыми проблемными. Об этом говорится в материале «РБК-Украина» 24 сентября

Костя Бондаренко, самая большая борьба традиционно проходит за главные стратегические города: Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепр и Львов. Возможно, еще к этому списку прибавится Винница.

В Киеве сразу три политсилы будут бороться за создание коалиции в горсовете — «УДАР», «Слуга народа» и «Европейская солидарность». Также конфликтная кампания ожидается в Днепре, так как в этом городе расположены предприятия самых богатых людей Украины.

«Например, с одной стороны — [мэр Днепра Борис] Филатов и [глава «УКРОПа» Геннадий] Корбан, с другой — [олигарх Игорь] Коломойский со своими людьми, с третьей — [бизнесмен Александр] Петровский, который также проявляет интерес к политике в регионе», — добавил Бондаренко.

Также эксперты опасаются, что одними из самых проблемных кампаний могут стать выборы на Закарпатье, где глава облгосадминистрации Алексей Петров уже заявил о готовящихся «сетках» по подкупу избирателей.