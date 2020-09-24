В интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов выразил уверенность, что если бы Москва взяла на себя роль посредника между США и Китаем, то это противостояние можно было бы погасить

Эксперт отметил, что сейчас вопрос о том, можно ли предотвратить войну между Вашингтоном и Пекином, витает в воздухе, но ответить на него очень сложно.

«Примирительную повестку между США и КНР мог бы взять очень важный союзник Китая — это Российская Федерация. Мы могли бы при содействии крупных игроков Европейского союза выработать общую позицию в отношении китайско-американского конфликта», — сказал в интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов. Третья сила. Эксперты о роли России в противостоянии США — Китай © AP, Andy Wong, File

По его словам, сейчас таким посредником пытается стать Германия, но у нее всё-таки не тот геополитический вес, который имеет Россия, а вот если бы Европа, включая Россию, смогла предоставить США и Китаю не только место для переговоров, но и активно повлиять на них, то это противостояние можно было бы погасить.

«Однако внутриполитическая ситуация в США складывается так, что в любом случае Китай будет объектом давления, кто бы ни выиграл президентские выборы, особенно если победит Трамп. Очень сложно представить рычаги давления на самую мощную ядерную державу мира — Соединённые Штаты, — поэтому я и подчёркиваю, что это должна быть коллективная позиция европейских государств: России, Германии, Франции», — заявил Вавилов.

На 75-й Генеральной Ассамблее ООН, открывшейся в ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сделать всё возможное для того, чтобы избежать новой холодной войны между США и Китаем.