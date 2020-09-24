В интервью изданию Украина.ру китаист Николай Вавилов спрогнозировал смену власти в Китае в результате массовых акций протеста, которые могут начаться в случае победы на президентских выборов в США демократа Джо Байдена, бывшего вице-президентом в то время, когда Белый дом активно смещал неугодных лидеров других стран

Предстоящие 3 ноября президентские выборы в США имеют важное значение не только для самих Соединённых Штатов, но и для всего мира.

«Если к власти в США придёт Байден, то и в Китае произойдёт перебалансировка политических сил. Байден выступает за сокращение военных бюджетов, за большую роль НАТО и союзников США по всему миру и отказ от активных боевых действий, но если посмотреть на реальную практику демократических президентов, они используют войну как средство и практику «оранжевых революций». То есть на смену войне придёт «оранжевая революция» в Китае, если к власти придёт Байден», — заявил в интервью Николай Вавилов. Гонконг раздора: США готовятся нанести удар по Китаю, но рискуют сами пострадать от него © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

Эксперт объяснил, что в КНР до сих пор остались продемократические силы, представители которых в 1989 году вступили в противостояние с частями Народно-освободительной армии Китая на площади Тяньаньмэнь, но за последние полгода ряды оппозиции, призывавшей к свержению председателя КНР Си Цзиньпина, активно зачистили.

«Я напомню, что никто из руководителей восстания на Тяньаньмэнь не получил реальных тюремных сроков, они все переехали в США, они все отучились в Гарварде, это очень состоявшиеся солидные люди. США показали, что заботятся о каждом революционере Китая», — отметил Вавилов.

Во время прошлогодних антикитайских протестов в Гонконге американские власти открыто поддержали активистов автономии. Президент США Дональд Трамп подписал два соответствующих закона: о введении санкций в случае нарушения Китаем особых прав Гонконга и о запрете экспорта в Гонконг средств для разгона массовых мероприятий, в том числе резиновых пуль и слезоточивого газа.