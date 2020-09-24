В Ровенской школе №22 отремонтировали туалет, но не установили перегородки между санузлами. Свое негодование по этому поводу выразила мать одного из учеников Наталья Пастухова в Facebook 23 сентября

«Как девочки с их природными гигиеническими нюансами должны пользоваться этим туалетом? Я понимаю, что мы живем во времена глобального открытости, но не настолько!!!» — написала Наталья.

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В сети началась дискуссия по поводу перегородок. Кто-то из родителей написал, что наличие этой конструкции обязательно, иначе школа не отвечает санитарно-гигиеническим нормам, кто-то возмутился, как могут закончиться деньги, если есть проектная документация, где все это было учтено.

Многие написали, что в их время в школе такого не было, а другие посетовали и на состояние гардероба в этой школе.