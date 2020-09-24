Зеленский предложил создать в Киеве международную штаб-квартиру по борьбе с дезинформацией
Зеленский предложил создать в Киеве международную штаб-квартиру по борьбе с дезинформацией
© пресс-служба президента Украины
«ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критичных ошибок. В то же время должны признать, что система все чаще стала давать сбой. Ее атакуют новые баги и вирусы, и противодействие им не всегда является эффективным», — заявил украинский лидер.

Он также обратил внимание на необходимость изменить устав и механизмы организации. Зеленский призвал представителей стран — членов ООН поставить себя на место основателей организации и подумать, какие бы они испытывали чувства, если бы узнали, что через 75 лет в центре Европы будет идти война.

Ранее украинский президент выступил за создание в Киеве международной штаб-квартиры для борьбы с пропагандой и дезинформацией.