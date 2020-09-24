Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ООН «система начала давать сбой», и сравнил ее с программным обеспечением, которое атакуют баги и вирусы. Он сказал об этом на днях во время выступления на Генассамблее ООН

Зеленский предложил создать в Киеве международную штаб-квартиру по борьбе с дезинформацией © пресс-служба президента Украины

Он также обратил внимание на необходимость изменить устав и механизмы организации. Зеленский призвал представителей стран — членов ООН поставить себя на место основателей организации и подумать, какие бы они испытывали чувства, если бы узнали, что через 75 лет в центре Европы будет идти война.

Ранее украинский президент выступил за создание в Киеве международной штаб-квартиры для борьбы с пропагандой и дезинформацией.