«ООН стала программным обеспечением, которое уберегло мир от критичных ошибок. В то же время должны признать, что система все чаще стала давать сбой. Ее атакуют новые баги и вирусы, и противодействие им не всегда является эффективным», — заявил украинский лидер.
Он также обратил внимание на необходимость изменить устав и механизмы организации. Зеленский призвал представителей стран — членов ООН поставить себя на место основателей организации и подумать, какие бы они испытывали чувства, если бы узнали, что через 75 лет в центре Европы будет идти война.
Ранее украинский президент выступил за создание в Киеве международной штаб-квартиры для борьбы с пропагандой и дезинформацией.