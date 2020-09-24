В Харьковском городском совете прошло первое заседание рабочей группы по реализации проекта «Украинская Кремниевая долина». Ее планируется развивать на базе бизнес-парка высоких технологий «Экополис ХТЗ» группы DCH с участием харьковских вузов. Планируется, что это будет аналог американской Кремниевой долины, сообщил Status Quo 23 сентября

Инициатором создания национального проекта «Украинская Кремниевая долина» стал президент Владимир Зеленский.

В городской администрации Харькова заявили, что готовы внести свою лепту в проект в виде финансирования и решения вопросов инфраструктуры.

Зеленский решил превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину © пресс-служба президента Украины

«Этот проект рассчитан на 13 лет. Мы на старте, уже сейчас с нами работают лучшие зарубежные архитекторы и коммерческие консультанты. Мы планируем создать полный цикл для реализации высокотехнологичных проектов — образование, разработки, внедрение их в производство. Здесь будут самые лучшие условия для представителей IT-индустрии. Ждем у себя и иностранцев, сейчас ведем переговоры с айтишниками из Белоруссии», — сказал Виталий Баранников, директор управляющей компании «Экополис ХТЗ».

На заседании отметили, что феномен американской Кремниевой долины в мире еще никто не повторил, так что цель у Украины глобальная.

Ректор Харьковского национального университета им. Каразина Виль Бакиров отметил, что для этого у Харькова есть все необходимое: человеческий интеллектуальный потенциал, комфорт и удобство, финансирование, не хватает только чуть-чуть «драйва».

Следующее заседание рабочая группа планирует провести через месяц.

Перед началом учебного года 2020-2021 в Министерстве цифровой трансформации заявили, что у 6000 школ Украины нет доступа в интернет. Причина — оптоволокно не проведено в населенные пункты, а это значит, акцентировали в Минцифре, что интернета нет не только в школах, ученики не могут им пользоваться и дома.