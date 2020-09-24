В Литве от лица Министерства иностранных дел было распространено ложное сообщение о мерах в отношении Белоруссии. Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИД Раса Якилайтене, передает «Интерфакс» 23 сентября

Бабурин сказал, что будет, если Польша или Литва отправят войска в Белоруссию © РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк Линаса] Линкявичюса, где говорится о том, что нужно посылать силы по поддержанию мира в Беларусь», — заявила она.

По словам Якилайтене, в данном сообщении упоминался, в частности, министр иностранных дел Польши.

МИД Литвы утверждает, что не распространял такого сообщения, и сейчас выясняется, кто был первоисточником.

Пресс-секретарь отметила высокую вероятность того, что ложное сообщение является частью комплексной киберинформационной атаки.