«Ложное сообщение появилось на польском сайте polanddaily.com. Там была размещена статья с комментарием министра [иностранных дел Литвы Линаса] Линкявичюса, где говорится о том, что нужно посылать силы по поддержанию мира в Беларусь», — заявила она.
По словам Якилайтене, в данном сообщении упоминался, в частности, министр иностранных дел Польши.
МИД Литвы утверждает, что не распространял такого сообщения, и сейчас выясняется, кто был первоисточником.
Пресс-секретарь отметила высокую вероятность того, что ложное сообщение является частью комплексной киберинформационной атаки.