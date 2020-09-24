Бабурин сказал, что будет, если Польша или Литва отправят войска в Белоруссию
Бабурин сказал, что будет, если Польша или Литва отправят войска в Белоруссию
© РИА Новости, Мариус Баранаускас | Перейти в фотобанк
«Ложное сообщение появилось на польском сайте polanddaily.com. Там была размещена статья с комментарием министра [иностранных дел Литвы Линаса] Линкявичюса, где говорится о том, что нужно посылать силы по поддержанию мира в Беларусь», — заявила она.

По словам Якилайтене, в данном сообщении упоминался, в частности, министр иностранных дел Польши.

МИД Литвы утверждает, что не распространял такого сообщения, и сейчас выясняется, кто был первоисточником.

Пресс-секретарь отметила высокую вероятность того, что ложное сообщение является частью комплексной киберинформационной атаки.