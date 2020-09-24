Власти Украины хотят получить от ЕС четкую перспективу членства страны в объединении. Об этом 23 сентября заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба его офиса

Украину возьмут в ЕС или нет? Зеленский потребовал от Брюсселя определиться © president.gov.ua

Вдобавок после подписания Соглашения об ассоциации он стал главным торговым партнером Украины — на ЕС приходится свыше 40% внешней торговли страны.

По словам президента, Украина может многое дать ЕС, если Киев и Брюссель будут прикладывать для этого совместные усилия. Ситуация на Украине также влияет на обстановку в Европе в целом, поэтому Украина хочет полной интеграции в ЕС, подчеркнул глава государства.

Членство в ЕС — один из внешнеполитических приоритетов Украины. В феврале 2019 года эта цель была закреплена парламентом в Конституции страны. Сейчас между Украиной и Евросоюзом действует Соглашение об ассоциации, которое вступило в полную силу 1 сентября 2017 года. Этот документ дает Киеву и Брюсселю возможность сотрудничать в таких областях, как торговля, оборона, налогообложение, пограничный контроль и борьба с терроризмом.