Американский актер Эдриан Броуди, известный по ролям в фильмах «Пианист» и «Кинг-Конг», 23 сентября в Instagram пошутил, что якобы испытал российскую вакцину от коронавируса

Затем продолжил по-русски: «с какими-либо побочными эффектами, и что чувствую себя χoρoshό я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши».

Для русскоязычных последние слова выглядят тарабарщиной, но смысл шутки понятен: вакцина превращает сделавших ее людей в русских.

В комментариях поклонники стали подыгрывать актеру.

«Good to know that I'm not the only persон s кем это произошло!» («Приятно знать, что я не единственный, с кем это произошло»), — написал один из них под постом.