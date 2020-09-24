В России начнут тестировать еще одну вакцину от коронавируса
В России начнут тестировать еще одну вакцину от коронавируса
© РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк
«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и хотел сказать вам, что это полностью безопасно», — написал актер на английском.

Затем продолжил по-русски: «с какими-либо побочными эффектами, и что чувствую себя χoρoshό я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши».

Для русскоязычных последние слова выглядят тарабарщиной, но смысл шутки понятен: вакцина превращает сделавших ее людей в русских.

В комментариях поклонники стали подыгрывать актеру.

«Good to know that I'm not the only persон s кем это произошло!» («Приятно знать, что я не единственный, с кем это произошло»), — написал один из них под постом.

 