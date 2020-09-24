«Я подумал, что должен сообщить всем, что вчера я вызвался на испытания вакцины от Covid-19, которые проводятся здесь, в районе Лонг-Айленда. Вакцина создана в России. Я получил свою первую прививку вчера в 16:00, и хотел сказать вам, что это полностью безопасно», — написал актер на английском.
Затем продолжил по-русски: «с какими-либо побочными эффектами, и что чувствую себя χoρoshό я чувствую себя немного странно, и я думаю, что вытащил ослиные уши».
Для русскоязычных последние слова выглядят тарабарщиной, но смысл шутки понятен: вакцина превращает сделавших ее людей в русских.
В комментариях поклонники стали подыгрывать актеру.
«Good to know that I'm not the only persон s кем это произошло!» («Приятно знать, что я не единственный, с кем это произошло»), — написал один из них под постом.
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I thought I should let everyone know that yesterday I volunteered for the vaccine trials for Covid-19, held here in the Long Island area. The vaccine is one that was created in Russia. I received my first shot yesterday at 4:00 pm, and I wanted to let you all know that it’s completely safe, with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши. #дешевка #vaccine