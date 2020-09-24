Весной 2014 года, к началу войны, народные республики, объявившие о своей независимости, получили весь комплекс проблем, которые в России решались еще с 90-х годов в отличие от Украины.
«Это высокая себестоимость добычи угля, ориентация на металлургию и так далее. То есть первое, что надо сделать для модернизации экономики, — это провести реорганизацию топливно-энергетического и сырьевого комплекса, которая была проведена в российской части угольного бассейна. То есть нерентабельные предприятия должны быть закрыты. Деньги нужно вкладывать в предприятия, способные работать в условиях международной конкуренции», — считает Алексей Зубец.
По его словам, в условиях войны привлечь инвесторов крайне сложно, то есть необходимо ориентироваться на те сектора экономики, которые рентабельны и не требуют существенных инвестиций. В ДНР и ЛНР это малое и среднее предпринимательство и сельское хозяйство.
Полностью интервью можно прочитать здесь.