Россия раньше провела реорганизацию предприятий своей части Донецкого угольного бассейна, тогда как на Украине угольный комплекс до сих пор не модернизирован. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец

«Это высокая себестоимость добычи угля, ориентация на металлургию и так далее. То есть первое, что надо сделать для модернизации экономики, — это провести реорганизацию топливно-энергетического и сырьевого комплекса, которая была проведена в российской части угольного бассейна. То есть нерентабельные предприятия должны быть закрыты. Деньги нужно вкладывать в предприятия, способные работать в условиях международной конкуренции», — считает Алексей Зубец.

По его словам, в условиях войны привлечь инвесторов крайне сложно, то есть необходимо ориентироваться на те сектора экономики, которые рентабельны и не требуют существенных инвестиций. В ДНР и ЛНР это малое и среднее предпринимательство и сельское хозяйство.

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