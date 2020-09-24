По его словам, уже сегодня в республиках Донбасса есть рублевая зона, российские стандарты в образовании и медицине, а также российские паспорта у нескольких сотен тысяч человек, проживающих в ЛДНР, что говорит о процессе интеграции. Но есть еще масса вопросов, которые требуют согласования и решения, отметил социолог.
«Прежде всего, это перспективы экономического развития в условиях санкций и создания благоприятных условий для развития промышленности. Я подчеркиваю, что даже в условиях войны Донбасс может не быть дотационным регионом и в состоянии решать эти вопросы самостоятельно. Для этого просто должна быть политическая воля и стратегия», — заявил Копатько.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.