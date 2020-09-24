Донбасс может перестать быть дотационным регионом при наличии соответствующей политической воли и стратегии. Об этом российско-украинский социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец

«Прежде всего, это перспективы экономического развития в условиях санкций и создания благоприятных условий для развития промышленности. Я подчеркиваю, что даже в условиях войны Донбасс может не быть дотационным регионом и в состоянии решать эти вопросы самостоятельно. Для этого просто должна быть политическая воля и стратегия», — заявил Копатько.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.