Не нужно испытывать энтузиазм по поводу того, что Евросоюз пока не согласовал санкции против Минска. Такое мнение выразил главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в посте на своей странице в Facebook 23 сентября

«Гиена Европы». Белорусский эксперт сказал, сколько Польша готовила свой майдан © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Жозеп Боррель. По его словам, европейские лидеры вновь рассмотрят этот вопрос во время саммита 24-25 сентября.

Во-первых, полагает эксперт, в октябре европейские власти снова вернутся к этой теме и, смогут продавить Кипр (не возражает против санкций, но настаивает, чтобы их ввели и против Турции за разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. — Ред.).

Во-вторых, по его мнению, вся эта якобы сдержанная реакция старой Европы нужна только для того, чтобы удерживать Белоруссию и Россию от более тесного сближения.

«Старые шулера думают этой приманкой и дальше держать нас крючке. Одной рукой будут признавать Тихановскую, а второй — здороваться с Лукашенко. Все как обычно», — уверен Дзермант.

Политолог добавил, что и Россия, и Белоруссия могут обойтись без американского посла, чтобы своими же руками не создавать у себя мощнейший центр дестабилизации.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.