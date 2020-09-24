Ранее главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, европейские лидеры вновь рассмотрят этот вопрос во время саммита 24-25 сентября.
Во-первых, полагает эксперт, в октябре европейские власти снова вернутся к этой теме и, смогут продавить Кипр (не возражает против санкций, но настаивает, чтобы их ввели и против Турции за разведку газа в спорных водах Восточного Средиземноморья. — Ред.).
Во-вторых, по его мнению, вся эта якобы сдержанная реакция старой Европы нужна только для того, чтобы удерживать Белоруссию и Россию от более тесного сближения.
«Старые шулера думают этой приманкой и дальше держать нас крючке. Одной рукой будут признавать Тихановскую, а второй — здороваться с Лукашенко. Все как обычно», — уверен Дзермант.
Политолог добавил, что и Россия, и Белоруссия могут обойтись без американского посла, чтобы своими же руками не создавать у себя мощнейший центр дестабилизации.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.