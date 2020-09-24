Он напомнил о тотальной миграции из региона: люди используют любую возможность, чтобы выехать с территории республик.
«Остается крайне болезненная проблема, связанная с экономической ситуацией, когда, во-первых, не работает большинство производств, которые могли бы обеспечивать людей зарплатой (речь даже не идет о достойной зарплате, просто зарплатой), а во-вторых, ничего не делается для того, чтобы это реанимировалось», — отметил Денисов.
По его словам, подобных проблем можно назвать еще с десяток, и все они свидетельствуют о том, что в будущем Донбасса не предвидится ничего позитивного.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.