Если судить по текущим тенденциям развития ситуации в Донбассе, то жителей ЛДНР ожидает «самая негативная» судьба. Об этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал в интервью изданию Украина.ру

Донбасс: «ни войны, ни мира» и туманное будущее © Facebook, Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation

«Остается крайне болезненная проблема, связанная с экономической ситуацией, когда, во-первых, не работает большинство производств, которые могли бы обеспечивать людей зарплатой (речь даже не идет о достойной зарплате, просто зарплатой), а во-вторых, ничего не делается для того, чтобы это реанимировалось», — отметил Денисов.

По его словам, подобных проблем можно назвать еще с десяток, и все они свидетельствуют о том, что в будущем Донбасса не предвидится ничего позитивного.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.