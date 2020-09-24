Руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев не уверен, что казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев надолго задержится на Украине. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Застряну надолго»: Зеленский попросил казахского «мотивационного оратора» заняться реформами на Украине © president.gov.ua Владимиром Зеленским и заявил, что займется реформами на Украине. По его словам, там он «застрянет надолго».

«О его целях мне неизвестно. Как он сам заявил у себя в "Фейсбуке", для него это определенный вызов… То, что он умеет делать в бизнесе, он попытается сделать на госслужбе… Возможно, это некий аналог Кахи Бендукидзе, который возродился через определенное время… Он был известен именно как бизнесмен, а не как политик. Возможно, эта такая реинкарнация», — сказал Полетаев.

При этом он отметил, что не очень хорошо знаком со структурой привлечения иностранных граждан на Украине, но также не уверен, насколько сам бизнесмен заинтересован в получении госдолжности. Эксперт отметил, что Украина известна тем, что там ряд политиков получили статус политических беженцев, но это не значит, что Сейсембаев надолго приехал в эту страну.

Сейсембаев был председателем совета директоров «Альянс Банка» — одного из 10 крупнейших банков Казахстана. В 2009 году он выехал из страны и не возвращался около трех лет. В это время было начато расследование дела о хищении и отмывании денежных средств «Альянс Банка».

В 2009 году против бизнесмена было открыто дело по факту организации и руководства преступной группой для хищения средств финучреждения. Рассмотрение дела в судах продолжалось несколько лет, после чего Сейсембаева признали невиновным.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.