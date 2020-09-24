Ранее главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать санкционный список по Белоруссии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, европейские лидеры вновь рассмотрят этот вопрос во время саммита 24-25 сентября.
Поэтому, считает эксперт, позиция Запада по отношению к Лукашенко если и меняется, то очень не намного.
«Его и раньше особенно не приветствовали, ну и сейчас тоже, собственно, пытаются не очень жестко оказывать на него давление. Если бы против Белоруссии ввели действительно жесткие санкции, то политическая система Лукашенко зашаталась бы куда сильнее», — указал Безпалько.
Политолог добавил, что пока Запад относится к Лукашенко весьма щадяще, хотя и пытается вырастить из оппозиционера Светланы Тихановской альтернативного политического лидера — «пробелорусского Гуайдо» (самопровозглашенного и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо).
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.