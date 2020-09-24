Запад всегда приветствовал любые антироссийские шаги Александра Лукашенко, при этом всегда настаивал на том, что в Белоруссии у власти должен быть политик, который был бы взращен Западом с нуля. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому, считает эксперт, позиция Запада по отношению к Лукашенко если и меняется, то очень не намного.

«Его и раньше особенно не приветствовали, ну и сейчас тоже, собственно, пытаются не очень жестко оказывать на него давление. Если бы против Белоруссии ввели действительно жесткие санкции, то политическая система Лукашенко зашаталась бы куда сильнее», — указал Безпалько.

Политолог добавил, что пока Запад относится к Лукашенко весьма щадяще, хотя и пытается вырастить из оппозиционера Светланы Тихановской альтернативного политического лидера — «пробелорусского Гуайдо» (самопровозглашенного и. о. президента Венесуэлы Хуана Гуайдо).

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.