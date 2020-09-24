Минские соглашения в свое время были попыткой уйти от горячей фазы войны, но назревшие экономические и интеграционные вопросы они не решают. Об этом российско-украинский социолог Евгений Копатько сказал в интервью изданию Украина.ру

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

По словам Копатько, Лавров просто подтвердил то, о чем ранее говорили многие эксперты: никакой перспективы и никаких преимуществ для Донбасса в рамках Минских соглашений не будет.

«Единственное (мы здесь должны быть корректными), что Минские соглашения были попыткой уйти от горячей фазы войны. Но остальные вопросы (экономики и интеграции) не решались. Спустя годы после подписания "Минска-2" Донбасс и Украина все дальше друг от друга. Тем более что в Донбассе уже родились и пошли в школу дети, которые не знают Украины», — сказал социолог.

Он отметил, что если мирный процесс будет продолжаться, то хотелось бы, чтобы он шел не за счет Донбасса.

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