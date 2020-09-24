Отношение президента Белоруссии Александра Лукашенко к России, несмотря на всю его дружественную риторику, не особенно поменялось. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Макея, который считается лидером прозападного лобби в белорусской власти.

«По-прежнему сохраняется транзит через Литву, над чем недавно смеялся президент Литвы, на своем посту остается Макей — лидер прозападной партии, ну и в целом не заметно, чтобы Лукашенко каким-то образом даже во внутренней политике действовал решительно против Запада», — констатировал Безпалько.

Политолог также посетовал, что белорусские власти не запретили работу американского фонда USAID, который запрещен в России, но в Белоруссии был разрешен и взращивал те самые кадры, которые сейчас требуют отставки Лукашенко.

Просто Лукашенко считал по наивности, видимо, что эти шаги будут способствовать лично его сближению с Западом, но этого не произошло, добавил специалист.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.