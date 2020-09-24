Все стороны, задействованные в процессе поиска путей урегулирования конфликта в Донбассе, должны совместно задуматься о новых подходах и методах решения этого вопроса. Об этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Россия должна интегрировать Донбасс в свое экономическое пространство © Youtube / Алексей Зубец Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений».

По словам Денисова, представители российских государственных органов власти уже не впервые делают акценты на то, что как при нынешнем, так и при предыдущем украинском руководстве динамика по реализации Минских соглашений остается слабой, однако это не означает прекращения диалога с Киевом.

Он обратил внимание, что в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) диалог продолжается, кроме того, в рамках «нормандского формата» встреча на уровне политсоветников была всего несколько дней назад. В то же время динамика, по словам политолога, говорит о том, что необходимо применять новые подходы и методы.

«Мы прекрасно понимаем, что в этих вопросах (вырабатывания новых подходов — ред.) односторонний подход не работает. Здесь, конечно, через компромисс это должно реализовываться, и здесь мы должны больше задумываться о том, какие существуют рычаги воздействия на [президента Украины Владимира] Зеленского, на ситуацию внутри Украины, чтобы следствием этого стала динамика урегулирования», — сказал Денисов.

По его словам, если будет найден подход, при котором можно оказывать влияние и после этого получать те или иные дивиденды в рамках миротворческого процесса, то это будет оптимальный вариант.

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