Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев может заниматься консалтингом на Украине, но без вовлечения в госслужбу. Об этом руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Застряну надолго»: Зеленский попросил казахского «мотивационного оратора» заняться реформами на Украине © president.gov.ua Владимиром Зеленским и заявил, что займется реформами на Украине. По его словам, там он «застрянет надолго».

По мнению Полетаева, бизнесмена вряд ли ожидает какой-то пост, так как он гражданин Казахстана, а ни на Украине, ни в Казахстане двойное гражданство не разрешено.

«Возможно, он просто будет осуществлять консалтинговые услуги без вовлечения на госслужбу или в какие-то квазигосударственные структуры (советы по продвижению реформ, или что на Украине еще придумают)», — сказал эксперт.

Сейсембаев был председателем совета директоров «Альянс Банк» — одного из 10 крупнейших банков Казахстана. В 2009 году он выехал из страны и не возвращался около трех лет. В это время было начато расследование дела о хищении и отмывании денежных средств «Альянс Банка».

В 2009 году против бизнесмена было открыто дело по факту организации и руководства преступной группой для хищения средств финучреждения. Рассмотрение дела в судах продолжалось несколько лет, после чего Сейсембаева признали невиновным.

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