Сторонники законно избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко провели в Минске шествие с государственным флагом «За мирную Беларусь» и возложили цветы к монументу Победы, сообщает РИА Новости 23 сентября

Шествие граждан, поддерживающих действующую белорусскую власть, стартовало вечером от площади Независимости.

Граждане с флагами, несколькими иконами и большим православным крестом последовали по центральному проспекту Минска, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Хасиды уехали, осадок остался. Пограничный конфликт Украины и Белоруссии в лицах © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Столкновений не было, стороны пытались перекричать друг друга, скандируя свои лозунги.

На площади Победы приверженцы белорусской власти прочитали молитву, исполнили гимн страны и песню «День Победы», возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

После этого собравшиеся начали постепенно расходиться.