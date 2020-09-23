Шествие граждан, поддерживающих действующую белорусскую власть, стартовало вечером от площади Независимости.
Граждане с флагами, несколькими иконами и большим православным крестом последовали по центральному проспекту Минска, после чего возложили цветы к Вечному огню.
По пути на площадь Победы они неоднократно сталкивались с группами противников Лукашенко.
Столкновений не было, стороны пытались перекричать друг друга, скандируя свои лозунги.
На площади Победы приверженцы белорусской власти прочитали молитву, исполнили гимн страны и песню «День Победы», возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
После этого собравшиеся начали постепенно расходиться.