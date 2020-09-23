Шествие граждан, поддерживающих действующую белорусскую власть, стартовало вечером от площади Независимости.

Граждане с флагами, несколькими иконами и большим православным крестом последовали по центральному проспекту Минска, после чего возложили цветы к Вечному огню.

Хасиды уехали, осадок остался. Пограничный конфликт Украины и Белоруссии в лицах
Хасиды уехали, осадок остался. Пограничный конфликт Украины и Белоруссии в лицах
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
По пути на площадь Победы они неоднократно сталкивались с группами противников Лукашенко.

Столкновений не было, стороны пытались перекричать друг друга, скандируя свои лозунги.

На площади Победы приверженцы белорусской власти прочитали молитву, исполнили гимн страны и песню «День Победы», возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

После этого собравшиеся начали постепенно расходиться.