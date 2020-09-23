Вашингтон не жалеет сил для недопущения реализации проекта «Северный поток 2», это создает риски для его воплощения в жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск?», — цитирует Захарову Интерфакс.

Ответные санкции. Россия расширяет запрет на въезд в РФ европейским чиновникам - Захарова © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Она отметила, что в результате действий США под удар могут попасть не только сам проект и инвестиции, но и страны Европы, народы, которые должны получить конкретные дивиденды от его реализации.

Будет нести издержки и свободная конкуренция на мировом уровне, подчеркнула Захарова.