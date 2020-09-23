«Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск?», — цитирует Захарову Интерфакс.
По ее мнению, это говорит о том, что Вашингтон не жалеет ни средств, ни сил, ни денег на то, чтобы не допустить реализации этого проекта.
Она отметила, что в результате действий США под удар могут попасть не только сам проект и инвестиции, но и страны Европы, народы, которые должны получить конкретные дивиденды от его реализации.
Будет нести издержки и свободная конкуренция на мировом уровне, подчеркнула Захарова.