Информация о ротации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) появилась в СМИ после того, как депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко выложил у себя в Telegram-канале пост с двусмысленной формулировкой о том, что каждый должен делать «конкретные шаги» для достижения мира в Донбассе, Пишет портал «Фокус» 23 сентября

По данным СМИ, с инициативой о смене Фокина на посту в ТКГ выступил сам Тищенко, якобы после проигрыша за кресло мэра столицы.

В сетях появилась информация, что эта идея понравилась главе Офиса президента Андрею Ермаку, который считает «Слугу» эффективным переговорщиком, которому можно доверять.

«Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, каждый украинский политик, должен каждое утро задавать себе вопрос — что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги», — сказал Тищенко.

«Слуга народа» Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке и пересел в «Мерседес» © Facebook, Николай Тищенко Андрей Богдан в нашумевшем интервью Дмитрию Гордону заявил, что самое большое влияние на лидера государства Владимира Зеленского имеет именно депутат Тищенко.

Витольд Фокин на данный момент является заместителем главы украинской делегации в ТКГ, не смотря на свой солидный возраст. Политику 87 лет.

Высказывание бывшего премьер-министра Украины об особом статусе Донбасса и всеобщей амнистии было активно раскритиковано отдельными депутатами Верховной Рады Украины.

Николай Тищенко — не только депутат от президентской партии «слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо, ему 48 лет.

Его политические взгляды украинские националисты не раз называли «ватными». Радикалы предъявили ресторатору претензии за фото с доверенным лицом президента РФ Владимира Путина Тимати на курорте в 2015 году.