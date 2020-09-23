По данным СМИ, с инициативой о смене Фокина на посту в ТКГ выступил сам Тищенко, якобы после проигрыша за кресло мэра столицы.
В сетях появилась информация, что эта идея понравилась главе Офиса президента Андрею Ермаку, который считает «Слугу» эффективным переговорщиком, которому можно доверять.
«Ежедневно с супругой говорим о Донбассе. Это ее малая родина и наша семейная боль. Это боль всей Украины. Считаю, каждый украинский политик, должен каждое утро задавать себе вопрос — что я сегодня сделаю для наступления мира на Донбассе. А задав, делать конкретные шаги», — сказал Тищенко.
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в нашумевшем интервью Дмитрию Гордону заявил, что самое большое влияние на лидера государства Владимира Зеленского имеет именно депутат Тищенко.
Витольд Фокин на данный момент является заместителем главы украинской делегации в ТКГ, не смотря на свой солидный возраст. Политику 87 лет.
Высказывание бывшего премьер-министра Украины об особом статусе Донбасса и всеобщей амнистии было активно раскритиковано отдельными депутатами Верховной Рады Украины.
Николай Тищенко — не только депутат от президентской партии «слуга народа», но и телеведущий, владелец сети ресторанов и мастер спорта Украины по дзюдо, ему 48 лет.
Его политические взгляды украинские националисты не раз называли «ватными». Радикалы предъявили ресторатору претензии за фото с доверенным лицом президента РФ Владимира Путина Тимати на курорте в 2015 году.